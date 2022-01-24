روسيا.. تدريبات عسكرية لأسطول البحر الأسود الروسي

نقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب الصحفي للأسطول قوله اليوم في بيان “إن التدريبات التي جرت في البحر الأسود تضمنت تنفيذ تمرينًا تكتيكيًا خاصًا لمحاربة المخربين تحت الماء لعدو مفترض وتوفير الأمن لسفن الأسطول في المحطات الرئيسية وفي المراسي غير الآمنة”.

وأشار البيان إلى أنه تم استخدام نظام “كالمار” للبحث والمراقبة وذلك من أجل تعقب المخربين الافتراضيين الأمر الذي ساعد في تحديد مجموعة مجهولة من الغواصين غارقة في الماء حيث قام افراد تابعين لقوة مكافحة التخريب التابعة للأسطول بالغوص في الماء بعد اكتشاف المخربين وأثناء الاشتباك التدريبي تم القضاء على المخربين بشكل افتراضي باستخدام بنادق خاصة تحت الماء ومن ثم تمشيط المنطقة بحثا عن وجود ألغام مزروعة على السفن في القواعد البحرية.