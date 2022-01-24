علماء روس ولأول مرة في العالم يصنعون “البكتين السائل” بطريقة “خضراء”

وتمكن علماء من جامعة “دوبنا” بتصنيع هذه المادة الممتصة للسموم في الجسم، باستخدام تقنية ليس لها مثيل من حيث الكفاءة، بحسب ما ذكر المركز الصحفي للجامعة.

و”البكتين” هو مادة مغلظة ( مثخن) طبيعية وقوية لإزالة السموم. ووفقًا للعلماء، فإن استخدامه يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وينظف الجسم من أملاح المعادن الثقيلة والنويدات المشعة والكوليسترول الزائد والمواد الضارة الأخرى.

و يعتقد الخبراء أن الاستهلاك اليومي من البكتين يسمح للشخص بالتقليل من تناول طعامه اليومي، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأورام ، ويعيد عمل الجهاز الهضمي إلى طبيعته.

وأوضح العلماء أن البكتين ضروري في العلاج والوقاية من عدد من الأمراض ، ولكن من الصعب جدًا الحصول عليه بشكل نقي ومستقر. وتعمل إضافات المثبتات على تقليل الخصائص المفيدة عن طريق الإخلال بالتوازن الكيميائي المعقد وتوازن الطور داخل المادة.

ووفقاً للخبراء، فإن الأحماض المستخدمة في استخلاص البكتين من الفاكهة تدمر هيكلها الجزيئي، مما يقلل بشكل حاد من القدرة على “امتصاص” السموم.

أصبح الباحثون في جامعة مقاطعة “دوبنا”، جنبًا إلى جنب مع علماء روس آخرين، هم الأوائل في العالم الذين تمكنوا من تطوير تقنية صناعية “خضراء” تتمثل في عدم استخدام الكواشف الكيميائية، فضلا عن شكل المنتج السائل بدلا من المسحوق.

وقالت البروفيسورة رايسا جورشكوفا ، مدير البحوث والتعليم Physhimbiopharm. مركز جامعة ولاية دوبنا، “من خلال التحكم في عمليات إطلاق البكتين على المستوى الخلوي بمساعدة المعدات المبتكرة المصنوعة من مواد غير نشطة كيميائيًا، حصلنا على منتج عالي الجودة من أنواع مختلفة من الفاكهة. وتستند العملية بالكامل إلى توفير الموارد”.

ويحدد أصل المواد الخام، كما أوضح العلماء، الخصائص المفيدة للبكتين: على سبيل المثال، يربط بكتين الحمضيات السموم الداخلية بشكل أفضل، كما أن بكتين التفاح يربط أيونات المعادن الثقيلة. يجمع البكتين الهجين الذي تم الحصول عليه بواسطة التكنولوجيا الجديدة بين الخصائص المفيدة للبكتينات من أصل مختلف.

ووفقًا للعلماء، فإن استهلاك 10-15 جرامًا من هذا البكتين في النظام الغذائي اليومي، يمكنه تقليل مستوى البيليروبين والكوليسترول، وتطبيع ضغط الدم ومستويات السكر، والتحكم في الوزن بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل البكتين من الآثار الجانبية للأدوية ، ويساعد في تطوير البكتيريا المعوية المفيدة ويحفز جهاز المناعة.

ويعتبر المكون النشط لجزيء البكتين هو مجموعات الكربوكسيل لحمض الجالاكتورونيك. في صناعة المواد الغذائية ، تستخدم البكتين على نطاق واسع ، وأكثر من نصف مجموعات الكربوكسيل منها “مصنعة” بالروابط الكيميائية.