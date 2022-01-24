كارتابولوف: حشد قوات أميركية بدول البلطيق وشرق أوروبا لن يبقى دون رد

حذر مجلس الدوما الروسي من أن حشد قوات أميركية وغربية في دول منطقة البلطيق وشرقي أوروبا قد يتسبب بتصعيد التوتر في المنطقة مؤكدة أنها لن تترك مثل هذا التهديد دون رد.

ونقلت وكالة تاس عن أندريه كارتابولوف رئيس اللجنة الدفاعية في مجلس الدوما الروسي قوله للصحفيين تعليقاً على تقرير الصحيفة إن إرسال هؤلاء الجنود سيتسبب بتفاقم الوضع في المنطقة وقد بات من الواضح الآن من هو المهتم بتصعيد الوضع ومن يواصل زعزعة استقرار هذه المنطقة.. أنه الولايات المتحدة.. وبالنسبة لنا تعتبر هذه المعلومات مثار قلق وتنبيه، مشددا على أن روسيا لن تترك هذه الأفعال دون رد وستتخذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه التهديدات المتصاعدة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس نقلاً عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن يدرس احتمال نشر قوات أميركية وطائرات وسفن قتالية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية.

وأقر ينس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الأطلسى ناتو اليوم بنية دول الحلف وضع قوات احتياطية في حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات بحجة تعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية.