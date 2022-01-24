وزير الكهرباء: التقنين سيكون موحداً لكل المحافظات باستثناء دمشق

كشف وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، عن وضع برنامج تقنين موحد لكل المحافظات بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم أمس.

وقال الوزير في لقاء مع صحيفة “الوطن” السورية بأن متوسط حجم التوليد خلال الأيام الأخيرة لا يتعدى 2300 ميغا واط يوميا.

مضيفا أن برنامج التقنين سيكون موحداً لكل المحافظات، باستثناء دمشق الذي سيكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، في حين في باقي المحافظات سيكون التقنين خمس ساعات قطع وساعة وصل.

مشيرا إلى صعوبة تحديد برامج تقنين ثابتة خلال الفترة الحالية لأن واقع التوليد والطلب على الكهرباء يتغير يومياً تبعاً للمتوافر من حوامل الطاقة وجهوزية منظومة الكهرباء وتبدلات الطقس وموجات البرد التي ترفع الطلب على الكهرباء إلى حدود قياسية ما يسهم في تشكل حمولات عالية على الشبكات تؤدي إلى أعطال وأضرار في منظومة الكهرباء.

وعن الحالة الفنية لمجموعات التوليد في محطة دير علي بيّن الوزير أن ورشات الكهرباء والكادر الفني استطاعوا الإحاطة بالحالة الفنية التي طرأت في المحطة وإعادتها للخدمة، وأنه تتم متابعة عمل كل محطات التوليد على مدار الساعة لسرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ ممكن أن يسبب خروجاً جزئياً أو كلياً لمجموعات التوليد .

هذا وكان الوزير قد أشار في وقت سابق، إلى أن العمل جار حاليا لإنشاء محطات كهرضوئية باستطاعة إجمالية تقدر بنحو 200 ميغا واط ساعي في عدد من المناطق الصناعية.