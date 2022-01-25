أعلاها في شين.. هطولات مطرية متفاوتة الغزارة

شهدت أغلب المحافظات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في شين 27 مم وقلعة الحصن 25 مم في محافظة حمص.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت الهطولات المطرية في محافظة السويداء النسب التالية في السويداء 7 مم وعين العرب 5 مم وشهبا 4 مم والصورة الصغيرة 2.5 مم وصلخد 2 مم.

بينما في درعا سجلت المسيفرة 4 مم وتل شهاب والشيخ مسكين 3 مم ونوى وازرع 2 مم وبصرى 1.6 مم ودرعا 0.5 مم.

وفي حمص سجلت الهطولات المطرية في شين 27 مم وقلعة الحصن 25 مم وتلكلخ 24.1 مم ومرمريتا 24 مم والناصرة 20 مم والعريضة 15 مم وتل دو 6 مم والرستن 4.5 مم وحمص 1.8 والمخرم 0.5 مم .

وفي محافظة حماة سجلت في وادي العيون وعين حلاقيم 12 مم والرصافة 10 مم ومصياف وحربنفسه 6 مم وربعو 2 مم والحميري 1.8 مم والصبورة 1 مم.

وفي طرطوس كانت في الصفصافة 24 مم وصافيتا 14 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش 7 مم وحمام واصل 4.5 مم والقدموس 3.5 مم والشيخ بدر 3 مم وطرطوس 1.9 مم.

وفي محافظة إدلب سجلت أرمناز 21 مم وإدلب وجسر الشغور 5 مم بينما في محافظة حلب سجلت منشأة الأسد 4 مم وخناصر 2 مم والسفيرة 1 مم.

وفي محافظة الرقة سجلت في بئر محيسن 3 مم وتل أبيض 2.5 مم وجديدة خابور 1 مم بينما كانت الهطولات في ريف الحسكة بمبروكة وأم مدفع 5 مم والشدادة 3 مم وعامودا والدرباسية وهيمو ومركدة 2 مم وتل براك 1.2 مم والمالكية والزهيرية وتل تمر1 مم والقامشلي والقحطانية 0.3 مم أما بدير الزور فسجلت التبني 0.3 مم ودير الزور 0.2 مم.