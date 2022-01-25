استمرار الاحتلال الأمريكي باستهداف المباني و”قسد” تختطف مواطنين في الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي قصفها الهمجي للأبنية والمنشآت في محيط سجن الثانوية الصناعية ما تسبب بتدمير مزيد من الأبنية والمنشآت بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة بالتوازي مع حملة مداهمات تشنها ميليشيا “قسد” اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين في حي غويران بالمدينة.

وذكرت “سانا” أنه “ولليوم الخامس على التوالي تتواصل الاشتباكات بين ميليشيا “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي من جهة وبين الفارين من سجن الثانوية الصناعية الذين تزعم الميليشيا أنهم يتحصنون في الأبنية المحيطة بالسجن من جهة ثانية بالتوازي مع قيام طيران الاحتلال الأمريكي الحربي بتدمير عدد من الأبنية السكنية المحيطة في المدينة بينها أبنية كلية الاقتصاد ومدرجات الهندسة المدنية ومقر بناء فرع الجامعة ومرآب الآليات ومعهد المراقبين الفنيين اضافة لعدد من منازل الأهالي في حي الزهور”.

ولفت إلى أن “ميليشيا “قسد” تشن منذ ليل أمس حملة مداهمات للمنازل في حي غويران الشرقي والغربي إضافة إلى حي الزهور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة”.

وأفادت نقلاً عن مصادر محلية بفشل ميليشيا “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي في استعادة السيطرة على السجن بعد عدة محاولات لاقتحامه بمشاركة دبابات وعربات برادلي التابعة للاحتلال الأمريكي.