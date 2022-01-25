الشهابي: إجراءات واشنطن والغرب الاقتصادية ضد سورية مخالفة للقانون الدولي

أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري ظالمة وجائرة ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واستنكر الشهابي في تصريح له من القاهرة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية والنظام التركي بدعم التنظيمات الإرهابية التي تعتدي على المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية والمعالم الأثرية والحضارية وتسرق ثروات الشعب السوري، منوها بصمود وانتصارات الجيش العربي السوري في معركته بمواجهة الإرهاب.