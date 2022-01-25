الكهرباء تنقطع عن عدة دول في آسيا الوسطى

شهدت دول في آسيا الوسطى اليوم انقطاعاً للتيار الكهربائي جراء حادث في منظومة الطاقة التي تربطها.

وذكرت مصادر إعلامية أن الكهرباء انقطعت في كل من كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.

مشغل إدارة شبكات الكهرباء في كازاخستان بين أن الحوادث التي وقعت في نظام التزويد بالكهرباء جاءت نتيجة التحميل الزائد في خطط العبور في الأراضي الكازاخستانية.

وأشار إلى أنه وبسبب خلل كبير في نظام الطاقة في آسيا الوسطى وتحديداً أوزبكستان وقيرغيزستان حدث اندفاع في عبور الطاقة، ونتيجة لذلك حدث فصل طارئ للعبور تضمن فصل التيار عن قسم كبير من المستهلكين في الجزء الجنوبي من كازاخستان.

كما انقطع التيار في العاصمة القرغيزية بشكيك، ما أدى إلى توقف إشارات المرور عن العمل وانقطاع المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أحيائها.

بالمقابل، أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من أقاليم البلاد مشيرة إلى أنه يجري التحقق من سبب حدوث الانقطاع.