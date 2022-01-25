دير الزور.. هجمات على نقاط عسكرية لميليشيا “قسد”

نفذت الفصائل الشعبية هجوماً على نقاط عسكرية تابعة لميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب مصادر محلية، شنت الفصائل الشعبية هجمات بالأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” على نقاط عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين مسلحي الميليشيا وتدمير أجزاء من تلك النقاط.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات إلى المنطقة بالتزامن مع إلقاء طيران الاحتلال الأمريكي قنابل مضيئة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة.