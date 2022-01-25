فنان الكاريكاتير رائد خليل ينال جائزة من المعهد الجيولوجي البولندي

منح المعهد الجيولوجي البولندي “المعهد القومي للبحوث” جائزة مسابقته الدولية للرسم لفنان الكاريكاتور السوري رائد خليل متفوقاً على رسامين من 52 دولة.

المسابقة التي حملت اسم العالم البرت أنشتاين شارك فيها 376 رساماً قدموا 692 لوحة تمحورت موضوعاتها حول الطاقة واستخداماتها السلمية بأسلوب فني ساخر.

وما ميز اللوحة الفائزة للفنان خليل تصويرها لشعار الطاقة الذرية على شكل الشريط المعدني الذي يلف زجاجة ضوء الكاز القديم.

ويسعى خليل في رسومه الناقدة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية والجوانب الإيجابية والسلبية في الحياة والمجتمع على مستوى العالم.

يذكر أن الفنان خليل من مواليد 1973 وهو رسام كاريكاتور في صحيفة البعث وفي التلفزيون العربي السوري شارك في العديد من المعارض الدولية وحاز على جائزة الدولة التشجيعية وهو محرر ومشرف موقع الكاريكاتور السوري ومدير مهرجان سورية الدولي للكاريكاتور منذ انطلاقته ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.