وزارة المالية تنفي صحة ما يتم تداوله حول فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام

نفت وزارة المالية صحة ما يتم تداوله عبر يغض المنصات الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام، وتؤكد إنه لا ضرائب جديدة أبدا، وكما هو معلوم فأن الضريبة لا تفرض بقرار من الوزارة ”كما يتم تناقله” بل تصدر بقانون.

وبدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الالكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت المصنفة سياحيا من فئة نجمتين وما فوق بهدف تحديد العمل الفعلي بما يؤمن الدقة بعيدا عن أية عوامل شخصية.

وتؤكد الوزارة أن تطبيق آلية نظام التحقق الالكتروني لإصدار الفواتير لا يرتب أي ضرائب أو رسوم على المنشات الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.