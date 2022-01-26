السورية للتجارة تفتتح مراكز لبيع المياه المعدنية لكل المعتمدين

في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين مادة المياه المعدنية للمواطنين افتتحت المؤسسة السورية للتجارة اليوم مراكز لبيع المياه للمعتمدين كافة من بقاليات وتجار مفرق وللمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن البيع لكل المعتمدين للمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي سيكون بناء على الترخيص الممنوح من مديرية السياحة المعنية أو الجهة التي تتبع لها الفعالية أما البقاليات والاكشاك فيتم بناء على ترخيص أو كتاب ممنوح من الوحدات الإدارية التي تتبع لها.

ولفتت الوزارة إلى أن السورية للتجارة قامت مؤخراً بالبيع المباشر للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية ودون رسائل عبر صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها إضافة إلى تخصيص مراكز في كل فروع المؤسسة بالمحافظات لبيع المادة وبالسعر المحددة.

وحددت الوزارة في بيانها مراكز بيع المياه في المحافظات منها بدمشق “مستودع تشرين كفرسوسة ومستودعات الزبلطاني والمنطقة الصناعية حوش بلاس ومستودع الميدان” أما ريف دمشق ففي “النبك ويبرود واليرموك والتل وقطنا” وفي درعا “الصنمين ومستودع جملة الشام ومركز بصرى الشام” وطرطوس “مركز جملة طرطوس /1/ ومركز جملة طرطوس /2/ ومركز القدموس ومركز جملة الدريكيش ومركز جملة بانياس”.

كما حددت الوزارة في حمص “مركز جملة الصناعة ومركز جملة كرم اللوز وجملة مساكن الشرطة ومجمع الوعر وتشرين والزهراء والحرية والكرامة والدبلان وصالة الوثبة” وفي ريف حمص “مركز جملة تلكلخ والمخرم والرستن وعناز وتدمر وحسياء” وفي اللاذقية “مستودع جملة /2/ شارع ميسلون ومستودع جملة /3/ مستودعات المرفأ ومستودع جملة /5/ خلف المشفى العسكري”.

وفي السويداء حددت الوزارة “مركز الشهبا وصلخد ومركز جملة البراد” وفي دير الزور “مركز جملة الفرع والبوكمال والسيطية” وفي القنيطرة “خان ارنبة وقصيبية وعرطوز الضهرة” أما في حلب “الأعظمية وسليمان الحلبي ومستودع أمية وصالة الرازي وصالة الزهراء وصالة نبل وصالة الأكرمية” وفي حماة “مستودع المحطة ومستودع الحاضر وجملة مصياف وسلمية والغاب ومحردة”.