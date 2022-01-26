حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والضباب.

وبينت إدارة المرور في نشرتها اليوم أن كل الطرق الرئيسية في محافظة ريف دمشق سالكة عدا في منطقة قطنا “طريق قطنا عيسم- قلعة جندل بقعسم-قطنا عيسم قلعة جندل” و”طريق قطنا-كفر قوق رخلة” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حمص كل الطرق في المحافظة سالكة عدا “طريق ضهر القصير-شين-مقلس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج”.

وفي محافظة حماة كل الطرق في المحافظة سالكة عدا “طريق جورين صلنفة” و “طريق القرندح- عين الكروم” وطريق” شطحة- جوبة برغال” و”طريق نهر البارد- بيت ياشوط “سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق “بيت ياشوط -جوبة برغال – الغاب وطريق –المركبة- مقامات بني هاشم- وطريق -حرف المسيترة – الشعرة – الغاب- غير سالكة بسبب تراكم الثلوج بينما طريق بيت ياشوط الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وطريق “بسطوير خرايب سالم” سالك بصعوبة جداً بسبب تراكم الثلوج والضباب.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق في المحافظة سالكة عدا في منطقة صافيتا طريق “محطة البث-قمة النبي صالح” سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق في المحافظة سالكة عدا الطرق المؤدية إلى “ناحية المشنف وقراها “ظهر الجبل” والطرق المؤدية إلى صلخد والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

يشار إلى أن إدارة المرور خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 -5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.