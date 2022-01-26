سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع دميتري بانتوس رئيس لجنة الدولة البيلاروسية للصناعات العسكرية رئيس الجانب البيلاروسي في اللجنة الحكومية المشتركة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بكل المجالات ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتجارية وكيفية الارتقاء بها لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء التحضيرات لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة التي ستنطلق اليوم والنتائج المتوخاة منها.

من جانبه أكد الوزير بانتوس دعم بلاده المستمر لسورية في حربها ضد الإرهاب وفي مختلف المحافل الدولية منوها بعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين قيادة وشعباً مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع سورية في جميع المجالات.

بدوره الوزير عبد اللطيف أشار إلى علاقة صداقة تاريخية متميزة تربط البلدين على الأصعدة كافة مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب بيلاروس ودعمها في وجه الهجمة الغربية الظالمة ضدها وضرورة بذل كل الجهود الممكنة من الطرفين لتعزيز علاقات التعاون والوصول إلى المستوى المطلوب بموجب توجيه قيادتي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور فادي السلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحمد العمراني سفير سورية في بيلاروس.