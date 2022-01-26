طيران العدون يُكثف غاراته على اليمن

أغار طيران العدوان السعودي، فجر اليوم، على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في محافظة ذمار.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طيران العدوان شن 4 غارات على حي النهضة بمديرية الثورة، و3 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وأضافت المصادر بأن العدوان شن ثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان، وست غارات على منطقة الصباحة وغارة على جبل ريد بمنطقة الضبعات.

كذلك عاود طيران العدوان استهداف أبراج الاتصالات في محافظة ذمار، حيث استهدف برجا للاتصالات جوار جامعة ذمار واخر في جبل عزان وبرجا في جبل عيوة بمديرية عتمة.