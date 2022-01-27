أجواء غائمة ماطرة وثلوج على المرتفعات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في كل طبقات الجو مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ورطبة.

ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات والهطولات ثلجية على المرتفعات التي تزيد على 900 متر.

وتضعف الفعالية الجوية ويميل الجو للاستقرار خلال ساعات الليل ويوم غد الجمعة وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 60 كيلومتراً في الساعة خلال فترتي بعد الظهر والمساء وخاصة في المنطقتين الجوبية الوسطى والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت القادم يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار في مناطق متفرقة وتكون الهطولات ثلجية في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر وتميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.