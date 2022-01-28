فتح وتأمين جميع الطرق التي أغلقتها الثلوج في ريف مصياف

البعث ميديا- حماة – منير الإحمد:

أنهت الآليات الفنية والهندسية التابعة لمديرية الخدمات الفنية في حماة أعمال فتح وتسليك جميع الطرق التي أغلقتها الثلوج في ريف مصياف بمحافظة حماة.

وذكر مدير الخدمات الفنية في محافظة حماة المهندس حكم سباهي في تصريح ل” البعث ميديا ” أن المحاور الطرقية التي أغلقت جراء تراكم الثلوج فوقها بسماكة تتراوح بين 50 و 60 سم شملت (مصياف القدموس) و(شيحة مصياف عين القضيب) و(عين شمس البيره) و(مصياف عين حلاقيم وبرشين)فضلا عن مؤازرتنا للهيئة العامة لتطوير الغاب في فتح طريق (بيت ياشوط ونهر البارد)وطريق ( جورين صلنفة) والتي جرى فتحها جميعها بواسطة آليات الكريدر والتركسات والبلدوزرات التي بدأت أعمال قشط الثلوج وتسليك الطرق وتأمينها منذ ساعات الصباح الأولى تمهيداً لعودة حركة سير الآليات إلى طبيعتها.

من جانبهم رأى عدد من مزارعو المنطقة أن الثلوج التي هطلت وما رافقها من تساقط جيد للأمطار سيسهم في إحياء الزراعات الشجرية والحقلية على السواء، بما يجدد الآمال لديهم بموسم زراعي جيد بعد خشية من تردي أوضاعه فضلا عن المساهمة بالقضاء على الآفات والحشرات الزراعية.

وأشاروا إلى أنه سيعمل أيضا على تجدد الغطاء النباتي خصوصا الأشجار الرعوية بما يخفف عنهم أعباء شراء الأعلاف، والتي كانت تحملهم خسائر كبيرة في مجال تربية المواشي.