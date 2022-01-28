317 رفيقا ورفيقة يؤدون قسم العضوية العاملة في مجال شعبة سلمية للحزب

حماة- ذكاء أسعد

أدى 317 رفيقا ورفيقة في شعبة سلمية لحزب البعث العربي الإشتراكي ، القسم الحزبي بعد أن نالوا شرف العضوية العاملة

وبعد أداء القسم هنأ الرفيق اسماعيل سيفو عضو قيادة فرع حماه لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام ، الحضور بنيلهم شرف العضوية العاملة مبينا أن اداء القسم هو عهد ووثيقة والتزام حزبي ووطني .

وأشار سيفو للحضور بأنهم رٌسل الحزب بين الجماهير وهذا يتطلب من الرفاق التعب والجهد والمثابرة من خلال تنفيذ المهام وحضور الإجتماعات و الوعي والإلتزام بقيادة الحزب وأخلاقه وقيمه ، إضافة إلى الإلتصاق بالجماهير و التواصل معهم لتوسيع قاعدة الحزب و تفعيل الرقابة الشعبية ومكافحة الفساد خلال الحرب الإقتصادية التي تعد من أخطر أنواع الحروب مؤكدا قدرتنا على تجاوزها بالنصر كما انتصرنا على الإرهاب بحكمة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد ، وشدد سيفو على ضرورة تسلح الحزبي بالثقافة العامة عن طريق التثقيف الذاتي والثقافة الحزبية المتمثلة بالدورات التثقيفية الحزبية والإلتزام بها .

من جهته المهندس عبد الكريم الشيحاوي أمين شعبة سلمية لحزب البعث العربي الإشتراكي أكد على دور الجماهيرية والقاعدة الشعبية المترسخة على الأرض متمثلة بالطبقة الكادحة كون الحزب يعتمد على العمال والفلاحين بالدرجة الأولى ، إلى جانب إعتماده الكبير على الجيل الشاب المثقف الواعي خاصة في العناصر القيادية، ونوه الشيحاوي إلى أهمية استقطاب كافة الفئات المثقفة كمفكرين وعلماء ومبدعين لرفد حزبنا العظيم ولنرقى بقيمه ومبادئه العليا .