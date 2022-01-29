ريف دمشق.. بدء عملية التسوية في بلدة الكسوة ومحيطها

في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة في عدة محافظات، بدأت اليوم عملية تسوية في بلدة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الجنوبي وتشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها.

وذكرت “سانا” أن إقبالاً لافتاً شهدته بلدة الكسوة بريف دمشق اليوم مع انطلاق عملية التسوية التي تسهم بترسيخ الاستقرار الذي تشهده قرى بلدات الغوطة الغربية وبإفساح المجال لجميع الراغبين بتسوية أوضاعهم بما يتيح لهم ممارسة دورهم الحقيقي في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين للدفاع عن الوطن،

ولفت إلى أن المشاركين من وجهاء المنطقة والمواطنين والراغبين بالتسوية رفعوا العلم الوطني ورددوا هتافات تحيي الجيش العربي السوري وتدعوا الجميع إلى طي صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة بإرادة وتصميم على بناء ما دمره الإرهاب.