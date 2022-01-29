29, 01, 2022 - 12:35 مساءً

عملية سجن الصناعة في الحسكة والدور الأمريكي!

مساحة حرة 

لا يختلف اثنان على أن عملية الهجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة هي بعلم مسبق وربما برعاية أمريكية مباشرة ، وهي من خطط الاستخبارات الأمريكية التي أصبحت مفضوحة ، لسوء حبكتها من جهة وتناثر تفاصيلها السرية للإعلام من جهة ثانية ، هذا وإن مشاركة الطائرات الأمريكية بقصف المناطق المجاورة للسجن ليس من اجل القضاء على الإرهابيين ، بل لتدمير البنية التحتية والأبنية العامة في تلك المنطقة ، مع حرص القوات الأمريكية الكامل على عدم قتل أي عنصر من عناصر تنظيم ” داعش ” الإرهابي ، والهدف الأساسي من تلك العملية هو خلط الأوراق في مرحلة هامة وحساسة من عمر الحرب الظالمة على سورية ، وتداخل العملية الجيوسياسية في المنطقة إلى حد القناعة العامة بوجوب وقف تلك الحرب وإنهاء كل الاحتلالات للأراضي السورية ، سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها كانت سبق وأعلنت عن قضائها التام على تنظيم ” داعش ” في سورية قبل اكثر من ثلاث سنوات ماضية ، ( والتي تعتبر ان دورها وسبب وجودها في سورية هو ملاحقة هذا التنظيم والقضاء عليه ) ، وبالتالي أصبح من المحرج للإدارة الأمريكية عدم الإصغاء للأصوات الكثيرة في العالم التي تطالب بسحب كامل قواتها غير الشرعية من سورية دون تأخير ، لذلك عادت وأخرجت تلك المشهد في محاولة لإثبات وجود التنظيم الإرهابي وبقوة في سورية من جديد ، بل وقدرته على القيام بالعمليات العسكرية الخطيرة !
في واقع الأمر ان هذه العملية كشفت مجموعة من الدلائل التي تثبت كذب ومراوغة الإدارة الأمريكية حول دورها في المنطقة والعالم أهمها :
أولاً : محاربة الإرهاب الكذبة الكبرى التي ترفعها أمريكا هي وحلفائها هم أساساً الراعون
الفعليون للإرهاب ومسوقوه وفق مصالحهم الاستعمارية ومخططاتهم العدوانية .
ثانيا : عجز الكيانات الانفصالية والهيكليات العسكرية التي تشكلها وتدعمها الولايات المتحدة
( مؤقتاً ) عن حماية نفسها عند اول خطر حقيقي بعد رفع اليد الأمريكية ( أفغانستان
مثال قريب ) .
ثالثاً : ان الحرية والديموقراطية التي تدعي الإدارة الأمريكية نشرهما والدفاع عنهما هي
مجرد شعارات خارج كل الحسابات الأمريكية عندما تتعارض مع مصالحها
الاستعمارية وهيمنتها على مقدرات العالم .
السؤال الأهم هل انتهت عملية هروب الإرهابيين من السجن ؟ وهل تم القاء القبض على جميع الفارين ؟ في الواقع وبعد أيام على العملية لم تزل عملية التفاوض بين الأمريكان ومتزعمي التنظيم مستمرة خلف الكواليس بهدف اقناع الإرهابيين من تسليم انفسهم لإتمام مشهد المسرحية إعلاميا ، مقابل تعهد الإدارة الأمريكية بنقل هؤلاء الإرهابيين إلى وجهة جديدة وربما لقرب القاعدة الرئيسية في التنف لإعطائهم دور جديد في مهاجمة قوات الجيش العربي السوري ، ومن المعلوم أن القوات الأمريكية في المنطقة تعتمد على تنظيمات إرهابية أخرى في لعب هذا الدور .
هنا نجد مناسباً تذكير للقوى التي تحتمي بالمحتل أن يُعيد حساباته بدقة ويتيقن بأن الإدارة الأمريكية الداعمة له لن تقف إلى جانبه إلى الأبد ، ولن يكون أهم من حكومة أفغانستان التي شكلتها القوات الأمريكية وباعتها بأرخص الأثمان لطالبان.
واما فيما يخص التخطيط الأمريكي لاستخدام عناصر ” داعش ” أو غيرها من التنظيمات الإرهابية لأهداف أمريكية خبيثة فهي مكشوفة تماما للقيادة في سورية ، وان الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء قادر على فك الشيفرة مهما كانت معقدة وإفشال كل المخططات العدوانية ومواجهتها بكل قوة وعزيمة ورد كل خطر تتعرض له البلاد .

محمد عبد الكريم مصطفى
Email: Mohamad.a.mustafa@Gmail.com

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