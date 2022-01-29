فرق عاملة وغرفة عمليات متنقلة للخدمات الفنية

اكد مدير الخدمات الفنية بمحافظة ريف دمشق، المهندس غسان الجاسم للبعث ميديا أن فرق الخدمات الفنية توجهت منذ اول امس الى كافة المناطق التي تحتاج لمساعدة عاجلة، مع تواجد اليات المديرية بجانب شرطة الطرق لفتح الطرقات و ازالة الثلوج المتراكمة، في مناطق المحافظة، وتواجد مزيد من الاليات والتراكسات في محاور شرطة الطرق باتجاه سرغايا و بلودان و الشقيف اضافة لمحاور مناطق جبل الشيخ عرنة و حينة و بيت جن و بقعسم، و قطنا كما تواجدت اليات الخدمات على كافة المحاور لتقديم المساعدة الفورية لان كميات الثلوج كثيفة و فاقت الواقع.

وأضاف الجاسم تقوم عناصر المديرية بالتعاون مع المجالس المحلية لتسهيل حركة السيارات على طريق دمشق الزبداني نظرا لكثافة الحركة عليه، وأضاف هناك تنسيق مباشر بين الخدمات و غرفة طوارئ المحافظة تحسبا لأي طارئ في كافة المناطق، وسستواجد الياتنا حتى فتح كافة الطرقات..

البعث ميديا || ريف دمشق عبد الرحمن جاويش