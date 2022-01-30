إقبال كثيف مع بدء التسوية في بلدة زاكية بريف دمشق

في إطار استكمال اتفاقات التسوية، بدأت اليوم عملية التسوية في المركز الذي فتحته الجهات المعنية في بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي والتي تشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها.

وشهد مركز التسوية في البلدة منذ الصباح إقبالاً كثيفاً من الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى جادة الصواب وممارسة حياتهم الطبيعية في مجتمعهم وإتاحة الفرصة امامهم لممارسة دورهم الحقيقي، حيث ستتم تسوية اوضاع الفارين بشكل فوري فيما يتم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية مدة ثلاثة أشهر للالتحاق بالخدمة.