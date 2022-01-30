افتتاح الفرع الثاني لمدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس

بعد أربع سنوات من النجاح والعطاء لفرعها الأول وعملاً بتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في رعاية أبناء الشهداء

شجرة دار الأمان لأبناء الشهداء التابعة لوزارة الأوقاف تضيف إلى دوحتها غصناً باسقاً وفرعاً جديداً، حيث افتتح صباح اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد الفرع الثاني لمدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس .. وسط حضور رسمي ضم كلاً من الرفيق أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حسين والمحافظ صفوان أبو سعدى وممثلو الجهات الرسمية والعسكرية والإدارية وأعضاء مجلس الشعب.

وباتت دار الأمان بفرعيها تضم حوالي الـ١٠٠٠ طالب من أبناء الشهداء، وكان الفرع الأول للدار قد تم افتتاحه في العام ٢٠١٧ في حي العجمي والذي يتسع لحوالي ال٤٥٠ طالباً

ويقع الفرع الجديد على العقار الوقفي ذي الرقم ٣٦١٦ غرب المشفى العسكري ويتسع لحوالي ال٥٠٠ طالب وقد تمت كافة أعمال الإنشاء والإكساء خلال فترة قياسية تقدر بسنة واحدة فقط.

ويتألف الفرع الجديد للدار من ١٢ قاعة صفية، وقاعة حاسوب ومخبر علوم وصالة ألعاب ومطبخ وقاعة طعام إضافة إلى الأقسام الإدارية ، وتقدم الدار بفرعيها رعاية كاملة لأبناء الشهداء من كافة النواحي التعليمية والنفسية والمادية والاجتماعية والترفيهية وتغطي بمواصلاتها كافة مناطق المحافظة ..

كما قام السيد الوزير بتقديم درع تكريمي عرفاناً وامتناناً للحاج علي حسن سمين لجهوده الطيبة حيث قام مشكوراً ببناء وتجهيز الفرع الثاني لدار الأمان على عقار تابع للأوقاف وبإشراف مديرية الأوقاف وتسليم المبنى جاهزاً للمديرية حيث ستقوم بعد ذلك وزارة الأوقاف بتغطية كافة النفقات التشغيلية وإدارة الدار وانتقاء أفضل الخبرات والكوادر اللازمة ووفقاً لمناهج وزارة التربية المعتمدة.

– وتضم دار الأمان بفرعيها الصفوف من الأول إلى العاشر وستستوعب في العامين القادمين الصفوف حتى الثالث الثانوي .

– وفي ختام الافتتاح قام السيد الوزير والوفد المرافق بجولة على أقسام الدار وطلابها.

– وتم كذلك توجيه الشكر والتقدير للمهندسة المشرفة على الدراسة والتنفيذ آمنة السوريتي والمهندس سامر العلي بالتنسيق مع الدائرة الفنية في مديرية الأوقاف

– وقد تضمن الحفل فقرات أداها طلاب الدار وقدمت الحفل مديرة الفرع الثاني لدار الأمان أ. رواء علي