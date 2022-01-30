درعا.. استمرار عملية التسوية في مركز قصر الحوريات

لليوم الرابع على التوالي واصلت الجهات المختصة في مدينة درعا تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من أبناء المحافظة وفق التسوية التي طرحتها الدولة وذلك في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا والتي تشمل المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية.

وعبر عدد ممن سووا أوضاعهم عن ارتياحهم للتسوية التي أعطت فرصة جديدة للمطلوبين و الفارين من الخدمة العسكرية للعودة لممارسة الحياة الطبيعية.

وأعلن محافظ درعا لؤي خريطة أمس عن تمديد التسوية في مركز قصر الحوريات إلى اليوم نظراً للحالة الإيجابية التي شهدتها التسوية والإقبال الشديد عليها.