عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي «داعش» في صلاح الدين

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش”.

وذكرت هيئة قوات الحشد الشعبي العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة شرعت بعملية أمنية في صلاح الدين، لافتة إلى أن العملية انطلقت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لتأمين عدة مناطق في المحافظة، وتضمنت تفتيش عدة أهداف مرسومة ورصد تحركات الإرهابيين الذين يحاولون بين الحين والآخر التسلل لاستهداف أمن العراقيين والوحدات الأمنية.