أمريكا تتصدر دول العالم بإصابات ووفيات كورونا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من خمسة ملايين و680 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 374903264 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5680315 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 295999430 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 907037 حالة وفاة من أصل 75546580 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 495002 حالة وفاة من أصل 41265684 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 626854 حالة وفاة من أصل 25348797 إصابة.