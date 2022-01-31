تحت ستار مدربين.. رئيس جمهورية لوغانسك يكشف عن مرتزقة داخل أوكرانيا

أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتياً، ليونيد باستشنيك، وصول عدد من المرتزقة خلال الأيام الأخيرة إلى أوكرانيا، تحت ستار تدريب القوات الأوكرانية.

باستشنيك صرح بأن مئات المدربين الأجانب من دول الناتو يعملون بالتناوب على أراضي أوكرانيا، وإضافة إلى ذلك يصل مرتزقة مكشوفون إلى البلاد تحت ستار التدريب، ووفقاً لوكالة تاس.

وذكر أن المعلومات تفيد بوجود عدد كبير جداً من المسلحين الذين يتحدثون لغات أجنبية ويرتدون ملابس مموهة أجنبية في المناطق الخاضغة لسلطات كييف في دونباس.

وأشار إلى أن ميدان التدريب والرمي يافورسكي بمقاطعة لفوف بات تحت سيطرة المدربين الأجانب بشكل تام، ويتم هناك تدريب المسلحين الأوكرانيين على تنفيذ عمليات خاصة، بما في ذلك التجسس والاستطلاع والتخريب.

وكانت جمهورية لوغانسك أعلنت أمس أن الجيش الأوكراني نقل قوات خاصة إلى خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا منذ الـ 9 من الشهر الجاري توتراً أمنياً ملحوظاً وسط قصف للجيش الأوكراني على طول خط التماس.