تركيب 375 جهاز طاقة بديلة لإنارة طرقات الزبداني

بالتعاون مع منظمة المجلس الدانمركي drc يتم تنفيذ مشروع تركيب 25 عمود انارة عامة يعمل على الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) ليصبح عدد الاعمدة 375 مجهزة للإنارة.

وفي تصريح خاص للبعث ميديا بين المهندس باسل الدالاتي رئيس مجلس المدينة أن المجلس يستكمل تركيب اجهزة الانارة لكافة المواقع التي تحتاج لوجود اعمدة انارة عامة على الطاقة البديلة خلال العام الحالي، موضحا ان الانارة البديلة شملت احياء حي المراح، و شارع بردى، و الحي الغربي، حي العامرة، تقاطع ال رمضان، حي قلعة الزهراء، حي المحطة، حارة القشاقيش، النابوع، طريق السكة، اضافة لمدخل المدينة وساحة دوار المهرجان.

البعث ميديا || ريف دمشق – عبد الحمن جاويش