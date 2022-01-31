تسجيل أول إصابة بسلالة “BA2” في دولة عربية

أعلن المدير العام لمعهد “باستور” في الجزائر، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور فيروس كورونا “أوميكرون” (BA2 وBA3) في البلاد.

وسائل إعلام جزائرية نقلت عن درار أنه بالرغم من أن المؤشرات خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا إلا أن المنظومة الصحية لم تكن تحت الضغط.

ولفت إلى أن الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بسلالة “BA2” الفرعية من متحور “أوميكرون”، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية، على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفي بعض البلدان الآسيوية، إلا أنه طمأن أن هذا الانتشار لا يدعو إلى القلق، لكن يدعو إلى توخي الحذر واليقظة.

وعن عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد، أكد المدير العام لمعهد “باستور” أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار “أوميكرون” زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس، ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان.