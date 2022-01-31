رقائق حيوية قادرة على تشخيص كورونا خلال 15 دقيقة

طور باحثون من معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم التشيكية رقائق حيوية تستطيع خلال 15 دقيقة تشخيص وجود فيروس كورونا في الجسم بدقة مماثلة لدقة اختبارت بي سي آر.

وأشارت رئيسة فريق البحث هانا ليسالوفا إلى أن حساسية هذه الرقائق لم تتراجع تجاه أي متحور جديد من متحورات فيروس كورونا، موضحة أن الرقائق الحيوية هي مفهوم واسع وما تم تطويره يمكن تسميته بالطبقات الوظيفية التي تتألف من بلورات الكوارتز المغطاة بطبقة رقيقة جداً من البوليمر.

وأضافت أن الطبقة الأخيرة لها مواصفات خاصة ويمكن استخدامها في تشخيص العديد من المواد المسببة للأمراض، مشيرة إلى أنه تم وضع مستقبلات في طبقة البوليمر تجيد التعرف ضمن الحالات البيولوجية الشاملة على ما يراد منها.

وتمكن هذه الرقائق التعرف على مختلف متحورات فيروس كورونا لأنها تركز على بروتين(ان) الأكثر مقاومة للمتحورات من بروتينات الفيروسات الأخرى.