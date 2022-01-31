عبر القطاع المصرفي.. المركزي يطلق منظومة الدفع الإلكتروني

أطلق مصرف سورية المركزي، أمس، منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، وذلك في حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق.

حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور محمد عصام هزيمة، بين أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مراحل أخرى لاحقاً تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

ولفت هزيمة، بحسب ما نقلت وكالة سانا، إلى أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة، هي بنوك سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني، مضيفاً بأنه تم نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز “بي أو إس” وسيتم لاحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر.

عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم، بحسب هزيمة، في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف، مؤكداً أن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة، حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

وبمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية، سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً، ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها، ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

كما أضح بأن الدفع الإلكتروني يرتبط بمسألة سقف السحب اليومي من المصارف، حيث أن التحويل بين حساب مصرفي وآخر ليس له سقف، فضلا عن أن المدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من تحديد السقف، مبيناً أنه تم التعميم على المصارف العاملة بأن جميع الحسابات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني معفاة من قرار سقف السحب اليومي.

وإلى جانب عملية الربط بين المصارف، أفاد مدير مديرية أنظمة الدفع في المصرف المركزي، عماد رجب، وفقا لوكالة سانا، بأنه تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع “كيو آر” لعدد من المصارف، بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني، مؤكداً أنه ستتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.

حضر الحفل وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والمالية الدكتور كنان ياغي والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والكهرباء المهندس غسان الزامل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي ومديرو المصارف العامة والخاصة وممثلو غرف التجارة والصناعة وعدد من السفراء بدمشق.