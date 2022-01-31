نقابيو الصناعات الكيماوية يطالبون بتأمين مستلزمات الانتاج

عقدت نقابة عمال الصناعات الكيماوية في اتحاد عمال دمشق مؤتمرها السنوي تحت شعار ” وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا ” اليوم بمقر الاتحاد.

مداخلات اعضاء المؤتمر اشارت الى ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وتعديل قوانين العاملين الاساسي والخاص والتأمينات لمواكبة الواقع الحالي والتشدد في مكافحة الفساد من خلال اجراءات حقيقية رادعة وتطوير القطاع العام الصناعي من خلال رفده بالأموال اللازمة ومنح الشركات حرية اتخاذ القرار ومحاسبتها على الربح والخاسرة واصدار التشريعات التطويرية له وتأمين المواد الاولية اللازمة للإنتاج وحل مشكلة التشابكات المالية والزام الجهات العامة باستجرار انتاج الشركات وتحديث الآلات والاسراع بتأهيل الشركات المتضررة وانتاج سلع جديدة يتطلبها السوق وسد النقص الحاصل باليد العاملة الشابة والفنية وتعديل قيمة الوجبة الغذائية وطبيعة العمل ورفع نسب الحوافز للشركات الرابحة وتامين التغذية الكهربائية بشكل مستمر والنقل للعمال ومعالجة مشكلات التأمين الصحي والاهتمام بالجودة والمواصفات وايجاد اسواق لتصريف السلع وفتح سقف الراتب والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي واجراء الفحص الدوري للعاملين للحفاظ على صحتهم .

رئيس مكتب النقابة الرفيق حسن زهرة ذكر ان الشعار الذي وضعته النقابة وعملت عليه بكل أمانة وصدق الوطن أولاً ومصلحة الاخوة العمال وتطوير العمل النقابي والاقتصادي ثانياً وتم الحرص على إظهار الصورة المشرقة لهذا العمل وتعزيز جسور الثقة مع الاخوة العمال والجهات التي يعملون فيها ومعالجة المشكلات التي تواجه العمل وتحقيق المزيد من المكاسب للاخوة العمال وتطوير الخدمات المقدمة لهم مبينا انه رغم الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي بقي العمال في مواقع عملهم يقومون بدورهم الوطني واليوم يتابعون مسيرة البناء لإعادة بنائه أفضل مما كان عليه مبينا ان حجم الاعانات المقدمة من صندوق المساعدة بلغ /32535107/ ليرة استنفاد منها 452 عامل وعاملة وهناك جهود كبيرة لزيادة الخدمات وتحسين موارد الصندوق وتعديل نظامه الداخلي .

البعث ميديا || بسام عمار