وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى مطار دمشق الدولي

وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي.

قال وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مطار دمشق الدولي اليوم، إن العلاقات مع سلطنة عمان الشقيقة مستمرة ولم تنقطع، والسلطنة وقفت إلى جانب سورية ضد الإرهاب.

وفي تصريح للصحفيين عقب وصول البوسعيدي، لفت المقداد إلى أن العادة جرت أن يكون اللقاء في مسقط والآن نستقبل في دمشق أشقاءنا من السلطنة، بقلوب مفتوحة وعقول منفتحة، مشدداً على أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين كانت مستمرة ولم تنقطع منذ الكثير من السنوات ولن أحصر ذلك مع بداية الأزمة في سورية.

وأشار المقداد إلى أن السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في موقفها ضد الإرهاب وفي العمل من أجل تشكيل موقف عربي يعيد لأمتنا قوتها ومصادر طاقاتها الكبيرة لتوحيد مواقفنا والتنسيق فيما بينها والتأكيد على التضامن فيما بين دولنا.

من جهته عبر البوسعيدي عن سعادته بوجوده بدمشق العريقة في سورية الشقيقة التي هي ركن أساسي في العمل العربي المشترك.

وأضاف بأن بلاده تتطلع لعقد مباحثات ومشاورات مع الأشقاء في سورية حول القضايا والمشاغل المشتركة التي تهدف دائماً إلى الخير ولم الشمل والتعاون والتضامن بين الأشقاء، إضافة لبحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين بلدينا في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية.

ورداً على سؤال قال البوسعيدي: إن كل الأشقاء العرب يتطلعون دائماً إلى التلاقي مع سورية وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وبالتالي كل مساعينا أنا وغيري من الأخوة العرب تصب في هذا المجال.