35 ألف تلميذ في مدارس الريف الشرقي والغربي المحرر من محافظة الرقة

وصرح مدير التربية بالرقة فراس العلو أن الطلاب والتلاميذ موزعون على 123 مدرسة لافتاً إلى أنه في الأسبوع القادم سيتم افتتاح مدرسة مسبقة الصنع تم إحداثها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدة الحمدانية بريف الرقة الشرقي المحرر تتسع لـ 130 طالباً وطالبة.

وبين أنه تم تزويد المدارس بالكتب المدرسية ليصار إلى توزيعها على الطلاب مباشرة إضافة إلى تعقيم المدارس وتأمين كل مستلزمات العملية التعليمية.

وأشار العلو إلى أنه ضمن التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف تم إطلاق المنهاج التجريبي الرسمي الفئة (ب) حيث سيكون المنهاج متاحاً للطلاب كونه رسمياً ومعتمداً وتم تأليفه بخبرات مميزة كما ستكون هناك حملات توعية لاستقطاب الأطفال غير الملتحقين بالمدارس للتسجيل.

حيث توجه يوم أمس نحو 35 ألف تلميذ وطالب إلى مدارسهم في الريف الشرقي والغربي المحرر من محافظة الرقة.