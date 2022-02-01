أمطار متفرقة والحرارة قرب معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة نهاراً وخاصة على المنطقة الساحلية، بحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وذكرت المديرية بأن الأجواء تبقى باردة خلال الليل، محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الماضية سجل أعلاها 22 مم في محافظة اللاذقية.

ووفقاً لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل كانت في محافظة القنيطرة في حضر 11 مم والمدينة 6 مم ونبع الصخر 4 مم.

وفي طرطوس كانت في المدينة وحمام واصل 5 مم والشيخ بدر وبانياس 4 مم ودريكيش والصفصافة 3 مم والقدموس 2 مم وصافيتا 1 مم أما في اللاذقية سجلت في المدينة 22 مم والبهلولية 17 مم وبوقا 15 مم ووادي قنديل 14 مم والقرداحة والحفة 5 مم والقطيلبية ومطار الباسل 4 مم وكسب 3 مم والمزيرعة 2 مم.