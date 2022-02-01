التجاري يرفع سقف القرض الشخصي

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية بدلاً من 20 مليون ليرة، وإلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلاً من 5 ملايين ليرة.

وبموجب القرار الصادر عن المصرف، رُفع سقف القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، ورفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة.

كما ذكر قرار المصرف أن رفع سقف القرض الشخصي يأتي استجابة للطلب المتزايد عليه وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض.