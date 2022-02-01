لقاح «سبايكفاكس» المضاد لكورونا يحصل على موافقة كاملة في أمريكا

منحت إدارة الدواء والغذاء الأميركية (أف دي آيه) لقاح سبايكفاكس المضاد لكورونا والذي تنتجه شركة موديرنا موافقتها الكاملة بعد أن حصل سابقاً على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

جانيت وودكوك مفوضة (أف دي آيه) بالإنابة قالت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “يمكن للعامة أن يطمئنوا إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح يعطى موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة”.

وأضافت وودكوك إن “موافقة إدارة الغذاء والدواء على سبايكفاكس خطوة هامة لمكافحة جائحة كوفيد19 وهو ثاني لقاح للوقاية من كوفيد يحظى بالموافقة الكاملة معربة عن أملها في أن تعزز هذه الموافقة الثقة باتخاذ قرار أخذ اللقاح”.

والموافقة الكاملة والنهائية على لقاح موديرنا تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.