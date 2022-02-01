ما حقيقة احتراق فرن في بلدة المسيفرة

تداولت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع خارج سورية خبراً ذكرت فيه أنباء عن إحراق فرن بلدة المسيفرة من قبل مجهولين كرد فعل على قرار توجيه الدعم الصادر اليوم.

البعث ميديا توجه إلى البلدة وإستطلع الأمر حيث أكد الأهالي عدم حدوث أي حادث في البلدة فيما نفى الدكتور أحمد العوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا لـ ” البعث ميديا” الأخبار المتداولة عن قيام مجهولين بإحراق الفرن في بلدة المسيفرة الواقعة شرقي مدينة درعا نتيجة قرار توجيه الدعم الحكومي عن عدد من العائلات.

وأكد العوض أن الحريق حسب تصريحات صاحب الفرن، ناجم عن ماس كهربائي بالقرب من خزان الوقود، مما أدى إلى امتداد الحريق وتضرر أجزاء كبيرة منه، مما استدعى على الفور نقل مخصصاته إلى مخبز مجاور والبدء بتوزيع مادة الخبز ريثما يتم العمل على إصلاح الفرن في غضون الأيام القليلة المقبلة.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي