الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع وتشكل الضباب خلال الليل

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق خلال الليل وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق ثم يمتد الهطل ليشمل أغلب المناطق ليلاً مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1500 م.

وكان عدد من المحافظات شهد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 38 مم في بوقا باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل في محافظة القنيطرة المدينة 4 مم وفي محافظة طرطوس سجلت في حمام واصل 8 مم والقدموس والشيخ بدر 6 مم وطرطوس ودريكيش 3 مم وبانياس 2 مم.

وفي محافظة اللاذقية وصلت كمية الهطولات إلى 38 مم في بوقا وفي المدينة 30 مم ووادي قنديل 28 مم وكسب 22 مم وفي المزيرعة والحفة 11 مم والبهلولية 10 مم وفي صلنفة 6 مم ومطار الباسل 5 مم والقطيلبية 3 مم والقرداحة 2 مم.

أما في محافظة إدلب فبلغت كمية الأمطار في المدينة 4 مم وجسر الشغور 2 مم وفي محافظة حلب سجلت في كل من المدينة ومنبج وحلب المطار 1 مم.