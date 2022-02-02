“الإخوان” في فلسطين يتجاهلون بيوت غزة المدمّرة ويتاجرون بمأساة السوريين

كيف استقام لجماعة “الإخوان المسلمين” في الأراضي المحتلة أن يتخلَّوا عمّا يدّعونه من نضال ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، ويتركوا منازل غزة المدمّرة ليشتغلوا ببناء منازل مرتزقة تركيا في إدلب، ويقيموا حملات تبرّع لبناء المنازل هناك تحت عنوان “مساعدة اللاجئين السوريين”.

فقد بدأت هذه الجماعة في فلسطين بكل تاريخها الموسوم بالعمالة بحملات تبرّع تسمّيها إنسانية لبناء منازل للمهجرين السوريين تحوّل إلى مشروع توطين في الشمال السوري يصبّ سياسياً في مصلحة الاحتلال التركي الذي يسعى إلى إقامة ما يسمّيه مناطق عازلة.

وفي الوقت الذي يظنّ فيه أهلنا في فلسطين أنهم يدعمون اللاجئين في البرد، فإنهم لا يعلمون أن القائم على الحملة الأخيرة، هي المنصات الإخوانية كما نرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

فالجماعة كعادتها تستغلّ الحس الإنساني والعروبي والإسلامي لدى الفلسطينيين إزاء إخوتهم السوريين في هذا السياق الخطير سياسياً، لتوظيفه في خدمة المشروع الإخواني الكبير الذي يقوده رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتحقيق طموحاته العثمانية في إعادة احتلال المنطقة، ممتطياً ظهر هذه الجماعة التي عُرفت بدورها المدمّر لكل حركات التحرر في المنطقة العربية، وهي التي أسسها الاستعمار الحديث ودعمها لتكون خنجراً في ظهر الأمة ومانعاً لتحرّرها.

فإذا كان الأمر مشروع سمسرة لبعض شركات المقاولات التركية في الشمال السوري، أليس من العار استغلال الفلسطينيين تحت الاحتلال مالياً لتحقيق مثل هذا الغرض الخسيس؟.

وكيف يتم تحويل التبرّعات إلى الشمال السوري عبر بنك “إسرائيلي”، هو بنك ليئومي؟ وماذا عن موقف الحركة الإخوانية المزعوم من التطبيع؟.

ألا يعدّ ذلك استغلالاً لمشاعر الناس في الداخل الفلسطيني المحتل، وزجّاَ مشبوهاً لاسم فلسطين في تمرير الأجندة الإخوانية والتركية في المنطقة خدمة للمشروع الرئيس وهو جعل وجود الكيان الصهيوني طبيعياً في المنطقة؟.

طلال ياسر الزعبي