التربية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة ماكوب الروسية

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع مديرة العلاقات الدولية في جامعة ماكوب الحكومية الروسية الدكتورة فاطمة فابوفا تعزيز التعاون في المجال التعليمي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تدريب المدرسين وتنمية مهارات الطلاب بمجال الروبوت والذكاء الصنعي.

وأكد الوزير طباع اهتمام الجانب السوري بتعزيز التعاون العلمي بين البلدين ودعم كل الجهود الساعية للارتقاء بمستوى الطلاب سواء في مجال تعليم اللغة الروسية أم تدريب الروبوتيك إضافة إلى دراسة تعزيز أوجه التعاون في مجال التميز والإبداع وتبادل الزيارات الطلابية في هذا المجال.

بدورها قدمت الدكتورة فابوفا لمحة موجزة عن واقع جامعة ماكوب الحكومية الروسية لافتة إلى حرص الجامعة على دعم المتميزين والاطلاع على التجربة السورية في هذا المجال من خلال زيارة هيئة التميز والإبداع.

حضر اللقاء ممثل الجامعة في سورية الدكتور سامي عثمان.