الداخلية: على من توقف الدعم عنهم لوجود بيانات تفيد بمغادرتهم البلاد مراجعة الهجرة والجوازات

دعت وزارة الداخلية المواطنين ممن توقف الدعم عنهم بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم لأكثر من عام وتبين وجودهم داخل البلاد حالياً إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة اصطحاب المواطنين معهم بطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم لمن يحملون جوازات سفر لتثبيت وجودهم داخل البلاد.

بدورها أكدت إدارة الهجرة والجوازات بأنها وفروعها في المحافظات كافة جاهزة لاستقبال المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لما تم إقراره برئاسة مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والتدقيق بالمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة.