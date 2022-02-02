تكريم الإعلامية السورية أمل ملحم

في حفل العشاء السنوي السادس لموقع “ليبانون نيوز أونلاين”، وبحضور عربي متميز في فندق بإمارة دبي، تم تكريم الإعلامية السورية الدكتورة أمل ملحم، واستلمت التكريم من سعادة قنصل لبنان في دبي، إيلي عرب.

وشكرت الدكتورة أمل ملحم موقع “ليبانون نيوز أونلاين” على منحها التكريم الثمين، وأشادت بأهمية مبادرة تقدير وتكريم شخصيات عربية مميزة ومؤثرة، والإضاءة على مسيرتها المليئة بالنجاح. وقالت: “تكريمي اليوم خطوة لمزيد من العطاء، ووقفة تأمل لمراجعة كل الملفات، وجرد حسابات الماضي والحاضر، إذ أرى الآن أمامي مسيرتي في مجال الإعلام صورة بانورامية واحدة”.

وأضافت: “ما يزيد هذه المناسبة ألقاً هو إقامتها على أرض الإمارات العربية المتحدة، جنة السلام والتسامح، وقبلةُ المبدعينَ والناجحين”.