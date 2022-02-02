دورة “giz” لتمكين المتدرب والمتلقي في الفنون المختلفة

أقام المجمع التربوي في منطقة النبك بريف دمشق دورة “giz” ضمن التنفيذ العملي للدورات، بغية تمكين المدرب والمتلقي وتغيير منهجية التدريب وتطبيق أسلوب التقييم بالخطوات وساعة التقييم وقاموس المصطلحات وتوقعات المتدربين المستقبلية، ورسم الأهداف المرجوة حول أهداف الدورة.

أكدت المشرفة الإدارية في المجمع التربوي علا صبح في تصريح خاص “للبعث ميديا” أن التنفيذ العملي الذي نفذ في ثانويات النبك ودير عطية لطالبات الصف الثاني الثانوي المهني، من خلال التدريبات العملية على مهن فنية باختصاص الصوف والكروشيه بفنون الغرزة وقشور السمكة والتعريف بالغرزة وغيرها من الفنون، أتى بغية تحقيق تطوير الأهداف المتبعة للفنون المهنية والمنهاج في مدارس الفنون النسوية، وذلك بمشاركة مجموعة من الكوادر الإدارية والتدريسية.

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش