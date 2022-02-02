عملية استخبارية للقوات العراقية في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” في غارات للطائرات العراقية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وذكرت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعملية استخبارية، تابعت مجموعة إرهابية داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر، جنوب محافظة نينوى.

وأضافت بأن قيادة القوة الجوية، بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت ضربات جوية استهدفت خلالها كهف الإرهابيين بصورة دقيقة، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر عصابات داعش الإرهابية.