للمستبعدين من الدعم.. النقل توضح طريقة مراجعة بيانات مركباتهم

في إطار متابعة الاعتراضات المقدمة من المواطنين المستبعدين من الدعم، أعلنت وزارة النقل أنه يمكن للمواطنين المعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب أوضاع سياراتهم مراجعة مديرية النقل أو أي دائرة نقل في أي محافظة أو الاستفسار هاتفياً عن وضع سياراتهم عبر أرقام خصصت لذلك.

وفي بيان للوزارة، أوضحت فيه أنه يمكن لأي مالك سيارة ومن أي مديرية أو دائرة نقل وفي أي محافظة بغض النظر عن مكان التسجيل مراجعة إضبارة السيارة والكشف الفني عليها على أرض الواقع بما يضمن النتيجة السليمة والصحيحة في بيانات أي سيارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والمساعدات وإعطاء البيانات اللازمة من قيد مركبة جديد وغيرها مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات مجانية لن تكلف أو تحمل مالك المركبة أي مبالغ مالية.

كما بينت الوزارة أن مديريات النقل في المحافظات كافة جاهزة لاستقبال المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء يومياً وخلال أسبوع من تاريخه.