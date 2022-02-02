محافظ حماه يوضح حقيقة سرقة مركز شركة تكامل في مصياف

أكد محافظ حماة م. طارق كريشاتي لتلفزيون البعث أن ما حصل في مركز شكة تكامل في مصياف هو حالة سرقة عادية ولا يوجد ارتباط بين حادثة سرقة تجهيزات من المركز وقرار الحكومة الأخير المتعلق بتوجيه الدعم كما تم التداول على وسائل التواصل الإجتماعي، فعملية السرقة حصلت قبل صدور القرار وتمت يوم 31-1-2022

وبين المحافظ أن هدف العملية هو السرقة والمسروقات عبارة عن بطاريتين لأجهزة الانفرتر المعدة لتشغيل الكمبيوترات، مؤكداً أن أجهزة اللابتوب والطابعات موجودة ولم تتضرر.

وأضاف كريشاتي أنه حصل بعض التخريب داخل الصالة نتيجة العبث بالأغراض محاولة السرقة، وأن الجهات المختصة في فرع الأمن الجنائي باشرت بالتحقيقات من أجل القاء القبض على الفاعلين، وأنها ألقت القبض على بعض المشتبه بهم وهم قيد التحقيق.

وقال المحافظ: تم تزويد المركز بتجهيزات جديدة بدلاً من المسروقة من أجل الاستمرار بالعمل كالمعتاد وسيتم نقله إلى مركز خدمة الموطن ليستأنف عمله غداً.

إعداد: بلال ديب – علي حسون

تقديم: بلال ديب

مونتاج وغرافيك: سامر المغربي