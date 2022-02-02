نقل امتحانات كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد في الحسكة إلى مباني الآداب والعلوم

جراء تعرضها لقصف طيران الاحتلال الأمريكي نقل فرع جامعة الفرات في الحسكة مقر تقديم امتحانات كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد المقررة في السادس من الشهر الجاري إلى مباني كليات الآداب والتربية والعلوم في مدينة الحسكة.

وكان فرع جامعة الفرات في الحسكة أجل تقديم الامتحانات الجامعية جراء الاشتباكات وقصف طائرات الاحتلال الأمريكي للمباني الجامعية هناك بحجة فرار موقوفين من سجن الثانوية الصناعية في حي غويران في العشرين من الشهر الفائت.

وفي تصريح له بين مدير فرع الجامعة الدكتور جمال العبدالله أنه “تم نقل امتحانات كلية الهندسة المدنية والعاملين فيها إلى مبنى كليتي الآداب والتربية وامتحانات كلية الاقتصاد إلى كلية العلوم مع نقل دوام العاملين في مقر جامعة الفرات إلى كلية الحقوق بمركز مدينة الحسكة”، مضيفا إن الامتحانات ستكون في وقتها المحدد وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم كما تم إصدار البرامج الامتحانية الجامعية لباقي المقررات.