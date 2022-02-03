أكثر من مئة رفيق ورفيقة يؤدون قسم العضوية العاملة في إدلب

أدى أكثر من مئة رفيقاً ورفيقة في فرع إدلب للحزب القسم الحزبي بعد نيلهم شرف العضوية العاملة، وذلك بحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أحمد جاسم النجار ورئيس مكتب التنظيم الرفيق محمد فهد الصوص.

وبعد أداء القسم هنأ الرفيق النجار الحضور نيلهم شرف العضوية العاملة مؤكداً أن أداء القسم هو عهد ووثيقة وإلتزام حزبي ووطني، مشيراً إلى أن مرحلة النصير هي لإعداد القواعد عقائدياً وسلوكياً ليكونوا رسل الحزب بين الجماهير ما يتطلب منهم الجهود المضاعفة لنشر سلوكيات وعقيدة الحزب من خلال مساعدة الجماهير وإيصال مطالبهم للقيادات القاعدية ليصار إلى معالجتها ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وأضاف الرفيق أمين الفرع ضرورة الوعي للمرحلة المقبلة التي تتطلب الالتزام بقيادة الحزب متمثلة بالرفيق الأمين العام للحزب د. بشار حافظ الأسد من خلال تنفيذ شعار الأمل بالعمل والابتعاد عن التنظير والخطابات، ما يساهم باستقطاب الجماهير وتوسيع قاعدة الحزب وخاصة من فئة الشباب المبدع والمتميز، بالإضافة لتفعيل الرقابة الشعبية ومكافحة الفساد لمواجهة الحرب الاقتصادية، مؤكداً قدرتنا على تجاوزها بالنصر كما انتصرنا على الإرهاب.

من جهته الرفيق رئيس مكتب التنظيم أكد على أهمية جماهيرية الحزب على الأرض متمثلة بالعمال والفلاحين والشباب الواعي والمثقف وكافة فئات وشرائح المجتمع وتأهيل تلك القاعدة لتكون فاعلة بين الجماهير، منوهاً لضرورة استقطاب المثقفين والمفكرين والعلماء والمبدعين لرفد حزبنا العظيم ولنرتقي بقيمه ومبادئه العليا.

إدلب- يحيى بزي