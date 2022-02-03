إعادة هيكلة القطاع الزراعي في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية

عقدت نقابة عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال دمشق مؤتمرها السنوي تحت شعار ” وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا” اليوم في مقر الاتحاد .

مداخلات اعضاء المؤتمر اشارت الى ضرورة دعم القطاع الزراعي وتامين متطلباته من بذار ومحروقات واسمدة ومكنات زراعية وادوية وبأسعار مدعومة والحفاظ على الثروة الحراجية وزيادة المساحات المشجرة والمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بالثروة الحيوانية ومنع تهريبها ودعم قطاع الدواجن والاسراع بصرف التعويضات للمتضررين من الكوارث وزيادة الدعم لمشروع التحول للري الحديث واعادة هيكلة القطاع واحداث دوائر للصحة والسلامة المهنية بكل القطاعات الزراعية وتشميل العاملين في بعض القطاعات بمرسوم المهن الشاقة وتامين النقل الجماعي وتثبيت العمال المؤقتين واعادة العمل بمشروع الاستمطار لأهميته وتأمين اللباس العمالي الوقائي والاهتمام بجودته وفتح سقف الراتب ورفع قيمة طبيعة العمل وتعديل قوانين العاملين الاساسي والخاص والتأمينات الاجتماعية ورفع قيمة الوجبة الغذائية ومنحها لمستحقيها ومنح طبيعة العمل لخريجي الثانويات الزراعية والبيطرية ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والتشدد في الرقابة على المنتجات المطروحة في الاسواق .

رئيس مكتب النقابة الرفيق عمر البوشي ذكر ان النقابة عملت على تعزيز العلاقة مع اللجان النقابية والاخوة العمال من خلال اللقاءات المستمرة معهم والمساعدة بحل المشكلات التي تواجههم وتعزيز العلاقة مع الادارات وتكريسها لتطوير العمل وخدمتهم الى جانب الاهتمام بواقع المرأة العاملة مشيرا الى ضرورة ان يكون النهج الحكومي الخاص بالقطاع الزراعي للمرحلة القادمة مختلفا عن الحالي لان العمل الزراعي تفاعلي ويحتاج الى تضافر جميع الجهات المعنية فيه الى جانب تامين كل مستلزماته لان مرحلة اعادة اعماره تحتاج الى مقومات حقيقية لافتا الى ان النقابة اولت الجانب التنظيمي كل الاهتمام وتم خلال العام الماضي تنسيب 150 عامل وعاملة مبينا انه تم منح العاملين بمعامل الاعلاف اربعة ساعات عمل اضافي وزيادة الاعتمادات المالية للألبسة العمالية في البحوث الزراعية وتوزيع اعانات لصندوق المساعدة الاجتماعية بقيمة /71522245/ ليرة استفاد منها 419 عامل وهناك سعي لزيادة هذه الاعانات .

البعث ميديا || بسام عمار